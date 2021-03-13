Николай Азаров «нашел» украденные миллионы Петра Порошенко

Киев, 13 марта. Бывший украинский президент Петр Порошенко «заработал» 45 миллионов долларов, грабя собственное государство. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Согласно информации политика, Порошенко хранит наличные на сумму в 45 миллионов долларов в своем доме.

«Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну», — заявил Азаров.

Бывший руководитель украинского правительства добавил, что деньги экс-президенту давали за утверждение определенных государственных решений. Позже он их задекларировал, поэтому хранит в собственном доме. Однако это только вершина всего айсберга, заключил Азаров.

Как стало известно ранее, телеканал Порошенко оскорбляет русских в массовой рекламной кампании.