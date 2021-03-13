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Николай Азаров «нашел» украденные миллионы Петра Порошенко

Николай Азаров «нашел» украденные миллионы Петра Порошенко

Киев, 13 марта. Бывший украинский президент Петр Порошенко «заработал» 45 миллионов долларов, грабя собственное государство. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Согласно информации политика, Порошенко хранит наличные на сумму в 45 миллионов долларов в своем доме.

«Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну», — заявил Азаров.

Бывший руководитель украинского правительства добавил, что деньги экс-президенту давали за утверждение определенных государственных решений. Позже он их задекларировал, поэтому хранит в собственном доме. Однако это только вершина всего айсберга, заключил Азаров.

Как стало известно ранее, телеканал Порошенко оскорбляет русских в массовой рекламной кампании.

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