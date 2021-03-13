Коронакризис стал катализатором роста российского онлайн-рынка

Москва, 13 марта. Пандемия COVID-19 во многом стала основной причиной увеличения покупок в интернете, следует из исследования аналитиков «СберИндекса».

Согласно статистике, траты россиян в Сети в период пандемии составили около 1 трлн рублей. Объем российского онлайн-рынка с апреля по декабрь 2020 года увеличился на 3%.

По итогам прошлого года доля трат онлайн выросла до 11,8% от общего объема, что соответствует почти пятой части безналичного оборота в стране. При этом в феврале 2021 года доля расходов в интернете оказалась на том же уровне, что и во время самоизоляции.

Таким образом, несмотря на коронакризис, интерес россиян к шопингу остается. Те, кто делал покупки в интернете и раньше, полюбили онлайн-шопинг еще сильнее. Любители же традиционных походов по магазинам вернулись в торговые точки, как только ограничения ослабли.

Аналитики отмечают, что доля консервативных потребителей в России остается устойчивой. Но в то же время в стране формируется группа людей, готовых приобретать одежду, технику и электронику исключительно в интернете. На них приходится 3,8% всех безналичных трат в этой категории за два первых месяца 2021 года.

По данным «ФедералПресс», весной текущего года на рынке сохранится прежняя динамика ценообразования. В связи с этим ожидается повышение цен на некоторые категории товаров.

Компания «AliExpress Россия» ранее впервые раскрыла данные по заказам. Согласно отчету, с декабря 2020 года по февраль 2021-го пользователи платформы совершили свыше 90 млн заказов.