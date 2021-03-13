Индия потратит 3 миллиарда долларов на закупку американских беспилотников

Нью-Дели, 13 марта. Военное руководство Индии намерено закупить у США 30 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов Predator MQ-9B, сообщает индийское издание Business Standard.

Ссылаясь на собственные источники военных кругах, издание отметило, что Нью-Дели решилось на закупку беспилотников из-за продолжающегося противостояния с Китаем и Пакистаном. Стороны намерены подписать соглашение в апреле, предполагаемая сумма контракта — три миллиарда долларов.

Однако на данный момент ни Индия, ни США официально не подтвердили информацию о закупке БПЛА.

Также отмечается, что индийские военные намерены использовать беспилотники как в Индийском океане, так и на линии фактического контроля в восточном Ладакхе. При этом два многоцелевых беспилотника Predator MQ-9B SeaGuardian уже используются в Вооруженных силах Индии. Они были взяты у Пентагона в аренду в конце прошлого года.

В России также работают над совершенствованием собственного вооружения, в том числе беспилотников. Так, стало известно, что скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса «воздух — земля».