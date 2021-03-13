Московская полиция нашла на улице полураздетую девочку в тапочках

Москва, 13 марта. Столичная прокуратура занялась проверкой семьи после обнаружения на улице полуодетой девочки в домашних тапочках.

Ребенка заметили рано утром на улице Кухмистерова. Школьница стояла посреди дороги совсем одна, на ней отсутствовала верхняя одежда, несмотря на минусовую температуру. Помимо этого вместо обуви на ней были тапки.

Когда девочку доставили домой, ее родители заявили, что дочь сама ушла из дома ночью. Сейчас органы опеки проверяют правдивость показаний взрослых. На данный момент жизни ребенка ничто не угрожает.

Поиски пропавшего без вести петербургского школьника завершены. Мальчика нашли, его здоровью ничего не угрожает, сообщал ФАН.