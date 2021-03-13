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Долина рассказала, как без диетологов сбросила 20 килограммов

Долина рассказала, как без диетологов сбросила 20 килограммов

Москва, 13 марта. Знаменитая певица Лариса Долина раскрыла секрет ошеломительного похудения. Звезда сумела сбросить около 20 килограммов без услуг диетологов.

Долина в этом году отметит 66-летие. В последнее время исполнительница не перестает удивлять фанатов роскошным внешним видом. Поклонники поражаются, как звезде удается так хорошо выглядеть и словно бы с каждым месяцем терять сантиметры в талии.

«Королева джаза» рассказала, что на ее фигуре не отразились даже новогодние застолья. Весь секрет оказался в самоконтроле — Долина питается маленькими порциями и не пренебрегает физическими нагрузками.

«Все сама. Это правильное питание, интервальное голодание, не спорт, а физкультура. Сама себя контролирую. Научилась этому сама», — объяснила певица.

Долину, сменившую за пять месяцев гардероб с 52 размера на 48, подозревали в посещении специального детокс-центра. В Сети появилась неподтвержденная информация, будто бы артистка месяц провела в таком учреждении, заплатив 1 миллион рублей за палату и пакет медицинских услуг.

«В свое время там подсчитывали калории Ксения Собчак, Валентин Юдашкин с женой Мариной, Ирина Безрукова, Жанна Эппле, Алика Смехова. Они перебивалась с воды на травяные чаи, налегали на супы-пюре и делали антицеллюлитные массажи», — прокомментировали создатели шоу «Ты не поверишь!», которым Долина дала интервью.

Артистка заверила, что ни в какие детокс-центры не обращалась. Специалисты все равно уверены, что Долина не могла самостоятельно добиться таких роскошных форм. Косметолог Марта Орлова предположила, что звезда пережила абдоминопластику и маммопластику.

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