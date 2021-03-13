Долина рассказала, как без диетологов сбросила 20 килограммов

Москва, 13 марта. Знаменитая певица Лариса Долина раскрыла секрет ошеломительного похудения. Звезда сумела сбросить около 20 килограммов без услуг диетологов.

Долина в этом году отметит 66-летие. В последнее время исполнительница не перестает удивлять фанатов роскошным внешним видом. Поклонники поражаются, как звезде удается так хорошо выглядеть и словно бы с каждым месяцем терять сантиметры в талии.

«Королева джаза» рассказала, что на ее фигуре не отразились даже новогодние застолья. Весь секрет оказался в самоконтроле — Долина питается маленькими порциями и не пренебрегает физическими нагрузками.

«Все сама. Это правильное питание, интервальное голодание, не спорт, а физкультура. Сама себя контролирую. Научилась этому сама», — объяснила певица.

Долину, сменившую за пять месяцев гардероб с 52 размера на 48, подозревали в посещении специального детокс-центра. В Сети появилась неподтвержденная информация, будто бы артистка месяц провела в таком учреждении, заплатив 1 миллион рублей за палату и пакет медицинских услуг.

«В свое время там подсчитывали калории Ксения Собчак, Валентин Юдашкин с женой Мариной, Ирина Безрукова, Жанна Эппле, Алика Смехова. Они перебивалась с воды на травяные чаи, налегали на супы-пюре и делали антицеллюлитные массажи», — прокомментировали создатели шоу «Ты не поверишь!», которым Долина дала интервью.

Артистка заверила, что ни в какие детокс-центры не обращалась. Специалисты все равно уверены, что Долина не могла самостоятельно добиться таких роскошных форм. Косметолог Марта Орлова предположила, что звезда пережила абдоминопластику и маммопластику.