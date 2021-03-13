Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ

Вашингтон, 13 марта. Астронавты из США Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в открытый космос для проведения технических работ на Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В нынешнем году астронавты NASA уже четыре раза выходили в открытый космос с борта МКС. Предполагается, что сегодняшний выход в космос будет длиться 6,5 часа.

«Наши астронавты NASA перевели свои скафандры на автономное питание в 8.14 по времени ET (16.14 мск), что ознаменовало официальное начало сегодняшнего выхода в открытый космос», — говорится в сообщении.

Астронавтам предстоит проверить перемычки системы охлаждения и подключить устройство для передачи данных на внешней поверхности модуля Columbus. Кроме того, они проведут дополнительные кабели к двум внешним камерам и заменят антенну беспроводной связи на модуле Unity.

Ранее стало известно, что в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции продолжается утечка воздуха. В октябре 2020 года члены экипажа МКС обнаружили и заделали одну трещину в модуле. Позднее выяснилось, что их может быть несколько.