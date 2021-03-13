Распознать критический уровень холестерина в крови можно по двум внешним изменениям

Вашингтон, 13 марта. Специалисты Национального института сердца, легких и крови США рассказали, по каким изменениям во внешности человека можно понять, что у него высокий уровень холестерина в крови.

Первый признак — появление липом. Это доброкачественные образования, которые формируются из жировых клеток под поверхностью кожи. Снаружи они выглядят как шишки. Другой внешний симптом — наличие светло-серых кругов на радужке глаз.

По словам медиков, в большинстве случаев эти симптомы возникают у людей с наследственной предрасположенностью к проблемам с уровнем холестерина. Специалисты предупреждают, что точный диагноз может поставить только медик и на основе анализа крови, сообщается на сайте Medical News Today.

Врачи из клиники Майо в США ранее рассказывали о том, какие продукты помогают уменьшить содержание «вредного холестерина» в организме. В число таковых вошли овсяные хлопья, фасоль и брюссельская капуста. С полным списком можно ознакомиться в материале.