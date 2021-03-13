Страны Восточной Африки нарастили добычу электроэнергии из рифта



От Джибути на севере до Мозамбика на юге проходит Восточно-Африканская рифтовая долина. Это крупный разлом земной коры, который в последние годы активно используется местными государствами для нужд систем энергетики.



Лидером по добыче электричества является Кения. В зависимости от сезона страна вырабатывает до 49% электроэнергии при помощи тепла земных глубин, которое гонит из подземных слоев воду и пар.

Доля геотермальных электростанций (ГеоЭС) становится выше в сухой сезон, когда из-за сокращения стока вод снижается эффективность гидроэлектростанций. По доле геотермальной энергетики Кения — один из мировых лидеров. Эфиопия, Танзания и Джибути планируют воспользоваться опытом соседнего государства и также активно осваивать геотермальную энергию.



Летом прошлого года правительство Эфиопии заключило контракт с государственной сетевой компанией EEP на закупку электроэнергии у частных геотермальных ЭС Corbetti Geothermal и Tulu Moye Geothermal Operations установленной мощностью 300 МВт.



Правительство Джибути в конце февраля этого года заключило контракт с кенийской KenGen. Компания займется поиском геотермальных источников при помощи бурения. В этих целях фирма учредила собственную геологоразведочную компанию в стране.



Власти Танзании также планируют ввести в эксплуатацию геотермальную генерацию общей мощностью до 200 МВт. Такой объем электроэнергии ожидается уже к 2025 году.

А Руанда пока продолжает добывать из озера Киву метан, накапливающийся благодаря вулканической активности в рифте.

Однако эксперты скептически относятся к перспективам вышеназванных стран повторить опыт Кении в создании мощной геотермальной энергосистемы. Для кенийцев такой вид энергетики — необходимость. У республики, в отличие от Танзании и Эфиопии, нет ни газа, ни значительного гидропотенциала.

