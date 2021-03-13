Басков ответил на выпады Дробыша и Соседова в его адрес

Москва, 13 марта. Певец Николай Басков ответил продюсеру Виктору Дробышу и музыкальному критику Сергею Соседову, которые нелестно высказались в его адрес.

Басков пожаловался на «несправедливые» выпады Дробыша коллеге, певцу Григорию Лепсу. Продюсер заявил, что знаменитый исполнитель ездит на лимузине, который непременно сопровождает автомобиль с охранниками.

«Ты кода-нибудь видел, чтоб я так ездил? Я святой человек», — обратился Басков к Лепсу в шоу «Ты не поверишь!»

Задели исполнителя и слова критика Соседова. Тот остался не в восторге от дуэта Баскова с тиктокером Даней Милохиным. Артисты в прошлом году выпустили клип на трек «Дико тусим», который собрал на YouTube уже более 50 миллионов просмотров.

Соседов тем не менее назвал Баскова «вставным зубом».

«Ему великому гению, наверное, виднее. Это его личное мнение, поэтому пускай где хочет, как хочет… Если за счет этого его как-то узнают люди, наверное, это заслуживает удивления от человека», — ответил ему артист.

Критик известен своими грубыми высказываниями о звездах российского шоу-бизнеса. Он, например, заявлял, что песни Аллы Пугачевой просто невозможно слушать.

«Не трогайте Сережу. Ему надо зарабатывать. Раньше он меня хвалил и на этом зарабатывал, теперь критикует», — отреагировала на выпад Примадонна.

Соседов, кроме того, публично назвал Пугачеву «пошлой и вульгарной». Критик заявил, что певица никогда не была талантливее конкуренток, но ей помог грамотный пиар.