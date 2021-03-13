Военный аналитик уверен в превосходстве российских УДК над французскими «Мистралями»

Москва, 13 марта. Российские вертолетоносцы будут лучше «Мистралей», которые Франция так и не передала Москве, считает военный аналитик Андрей Коц.

Лишь некоторые страны располагают универсальными десантными кораблями (УДК), так как они весьма дорогие, отметил Коц в материале для РИА Новости. Кроме того, далеко не каждое государство испытывает потребность в них, уточнил он. По словам эксперта, подобная техника представляет собой настоящие передвижные пехотные морские базы, позволяющие войскам осуществлять экспедиционные миссии с высадкой сил на неподготовленные берега. Также корабли могут выступать в роли штабов для координации действий морского десанта.

Потребность в УДК у России возникла в конце первого десятилетия XXI века, объяснил автор статьи. Ввиду того, что на тот момент страна не могла сама справиться со строительством таких кораблей с нуля, Москва обратилась к зарубежным партнерам. В итоге контракт на два вертолетоносца типа «Мистрать» был подписан в 2010 году с Францией, однако из-за ситуации с Крымским полуостровом Париж отказался передавать РФ УДК, которые затем были выкуплены Египтом.

Многие эксперты поднимали споры о необходимости в подобной технике, так как, по их мнению, задачи УДК вполне могут выполнять большие десантные корабли (БДК), которые уже имеются у России. Тем не менее в РФ начали разрабатывать собственные уникальные вертолетоносцы проекта 23900, которые уже были заложены в Керчи летом прошлого года. Два первых УДК получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Их передача ВМФ запланирована до 2028 года.

Водоизмещение отечественных УДК составит приблизительно 40 тысяч тонн. Коц подчеркнул, что в современной России такие большие корабли еще не строились. Вертолетоносцы будут оборудованы дизель-газотурбинными двигателями, которые позволят развивать им скорость свыше 40 километров в час. Корабли смогут находиться в автономном плавании до 60 суток, а максимальная дальность хода превысит 11 тысяч километров.

Помимо 320 членов экипажа, вертолетоносцы смогут брать на борт до тысячи пехотинцев и 75 единиц военной техники. Высадка десанта будет осуществляться за счет скоростных катеров, расположенных в доковых камерах, а от атак с воздуха УДК защитят зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-МЕ».

Воздушная техника также будет присутствовать на борту, По словам аналитика, который сослался на источник в судостроительной отрасли, УДК смогут нести до 16 ударных вертолетов Ка-52К или Ка-27, а также четыре беспилотных летательных аппарата. Он отметил, что в плане функционала отечественные корабли будут не хуже аналогов из Франции, а может и превзойдут пресловутые «Мистрали».

Ранее китайские эксперты заявили, что Запад был сильно удивлен из-за решения России построить собственные вертолетоносцы, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.