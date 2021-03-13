Библия может попасть под запрет в Европе из-за гендерной идеологии

Москва, 13 марта. Существующая в Европе гендерная идеология может стать причиной запрета Библии из-за слов о данности пола богом. Такое мнение высказали в РПЦ.

Европейская идеология все больше становится антирелигиозной. На это указывает то, что привычные для верующего человека оказываются вещи под запретом. Например, людям нельзя носить нательные крестики. Также известно о принуждениях к гендерной идеологии. Последняя подразумевает, что человек может выбрать свой пол. Внимание на это обратил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что «Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их». То есть мы исходим из того, что пол это то, что дано при рождении, что невозможно поменять», — сказал он.

В РПЦ также высказались о выставке «Мир тела», которая заработала на ВДНХ 12 марта. В экспозиции нет ничего научного, она является эпатажным шоу и шок-контентом. Такое мнение высказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.