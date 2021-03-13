Как неизвестная компания из США присвоила себе сирийскую нефть

Сторонники Республиканской партии США создали небольшую фирму, добывают нефть в Сирии и приносят значительную выгоду Белому дому.

Осенью 2017 года «Сирийские демократические силы» (СДС) захватили нефтяные поля в провинции Дейр эз-Зор и получили контроль над большинством месторождений черного золота страны. Долгое время о судьбе залежей полезных ископаемых поступали лишь отрывочные сведения. Так продолжалось до июля 2020 года, когда курды заключили соглашение с американской компанией Delta Crescent Energy по добыче и продаже нефти.

Сделка вызвала много вопросов: предприятие напоминало фирму-однодневку, меньше всего подходящую на роль оператора проекта. Неясна была и функция самого Вашингтона, который отказался детально комментировать подписанный документ. Однако договор Delta Crescent Energy с СДС не был случайным и преследовал сразу несколько целей.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о том, кто добывает нефть в Заевфратье и какую выгоду получают заинтересованные в этом лица.

Малое предприятие с крупными людьми

С виду Delta Crescent Energy и близко не похожа на крупную компанию по добыче полезных ископаемых. Даже ее сайт не может похвастаться информативностью: в нем фактически нет ничего, кроме скромной стартовой страницы.

Однако это не помешало фирме в апреле 2020 года получить редкую лицензию Минфина США для обхода американских санкций против сирийского нефтегазового сектора. Как же такое сомнительное предприятие вообще могло заключить контракт на разработку нефтяных месторождений в Заевфратье?

Ответ кроется в личностях руководителей Delta Crescent Energy — троих американских граждан с богатым опытом работы и связями в дипломатических и силовых структурах США.

Один из них — подполковник в отставке Джеймс Риз. Он занимал командные должности в элитном спецподразделении «Дельта» и за 25 лет службы приобрел репутацию выдающегося боевого офицера. С уходом из вооруженных сил Риз основал консалтинговую компанию TigerSwan, работающую в 50 странах мира и оказывающую услуги по управлению глобальными рисками. В 2018 году он также появлялся в качестве приглашенного эксперта на телеканале FoxNews.

Исполнительным директором Delta Crescent Energy является Джеймс Кейн, бывший американский посол в Дании. Еще одним руководителем фирмы стал Джон Дорьер, который в начале 2000-х годов основал британскую компанию Gulfsands Petroleum.

Предприятие занималось разработкой нефтяных месторождений на Блоке 26 в провинции Хасака у сирийско-иракской границы и было вынуждено приостановить свою деятельность из-за гражданской войны и санкций ЕС.

Невидимая рука влияния

Все трое бизнесменов связаны с Республиканской партией и чиновниками бывшей администрации Дональда Трампа. Например, с 1999 года Джеймс Кейн пожертвовал несколько десятков тысяч долларов на нужды республиканцев, в том числе на кампании кандидатов. Джон Дорьер также легально переводил суммы Трампу, Теду Крузу и Линдси Грэму.

Идейный вдохновитель Delta Crescent Energy Джеймс Риз ранее успел оказать большую услугу государству: его предприятие TigerSwan боролось с протестующими против строительства подземного нефтепровода компанией Dakota Access в штате Северная Дакота.

Фирма собирала информацию и помогала правоохранительным органам возбуждать уголовные дела против демонстрантов. Не случайно и то, что большим сторонником реализации проекта являлся Дональд Трамп — едва ли он не был в курсе оказанной TigerSwan помощи.

New: Trump says we’re in Syria ‘only for the oil.’ His officials tell a different story. https://t.co/TLP6NqubRM by me @PostOpinions — Josh Rogin (@joshrogin) November 15, 2019

Впоследствии связи членов руководства Delta Crescent Energy позволили заподозрить бизнесменов в косвенном воздействии на внешнюю политику Белого дома. В 2019 году в Сети появились слухи, что только благодаря нескольким сенаторам-республиканцам Трамп отказался полностью выводить американские войска из Сирии.

Политикам тогда якобы удалось убедить президента оставить подразделения Вооруженных сил США для охраны нефтяных месторождений. В числе сторонников военного присутствия на сирийской территории значился и Линдси Грэм, который впоследствии получал пожертвования от руководства Delta Crescent Energy.

Это дало повод предположить, что всего лишь несколько связанных с Республиканской партией заинтересованных лиц повлияли на решение главы государства не уходить из Сирии.

Личный бизнес под крылом государства

При взгляде на события вокруг Delta Crescent Energy может создаться впечатление, что соглашение с курдами — плод только частной инициативы владельцев компании. Джеймс Риз и его союзники действительно последовательно выступали за американское присутствие в нефтеносных сирийских районах еще за несколько лет до подписания договора с СДС.

В частности, в интервью Washington Post в декабре 2018 года Джеймс Кейн заявлял о необходимости США остаться в северо-восточной Сирии для предотвращения возрождения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), от рук которого погиб его зять.

В том же ключе высказывался и сам Риз: в октябре 2019 года он призывал спасти курдов от турецкого вторжения и не допустить возвращения месторождений под контроль Башара Асада.

Some thinks the oil deal of an American company with SDF is a secretive deal that is just revealed. However this 2019 article by @TomRtweets outlines everything clearly ’The art of a deal to save the Kurds, placate Erdoğan, and serve America's interest’ https://t.co/9PYSvKqVO3 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) August 6, 2020

Когда в августе 2020 года стороны объявили о сделке по нефтяным полям в Заевфратье, в Белом доме публично отвергли участие в ней. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, Госдеп не был задействован в коммерческих соглашениях между «местными партнерами». Он также добавил, что правительство Соединенных Штатов не владеет и не распоряжается сирийскими нефтяными ресурсами, а все решения принимает местное население в рамках своего самоуправления.

Special Rep for Syria/Special Envoy to the Coalition to Defeat ISIS Amb. Jeffrey: “We are not involved in the commercial decisions of our local partners in NE Syria...Syrian oil is for the Syrian people.” The US “Government doesn’t own, control or manage oil resources in Syria” https://t.co/9yK8DE5L6Z — Ryan Browne (@rabrowne75) August 13, 2020

И хотя администрация в Вашингтоне дистанцировалась от соглашения Delta Crescent Energy с СДС, на месторождения в Заевфратье продолжают прибывать подразделения Вооруженных сил США. В феврале американцы даже начали возводить взлетно-посадочную полосу недалеко от буровых установок нефтяного поля Аль-Омар.

US military brings weapons, equipment to base in Syria’s al-Omar oil field: Reporthttps://t.co/ECr6vQqYpi — Press TV (@PressTV) February 15, 2021

Terra incognita

С момента захвата СДС месторождений на восточном берегу Евфрата осенью 2017 года они стали «черным ящиком». Оттуда практически не поступало никакой информации о количестве добытых баррелей нефти, состоянии инфраструктуры и проводимых ремонтно-восстановительных работ.

После подписания курдами соглашения с Delta Crescent Energy могло показаться, что американцы всерьез взялись за сирийское черное золото. Владелец компании Джеймс Риз заявил о планах вывести производство на довоенный уровень, а сенатор Линдси Грэм рассказал о планах модернизации нефтяной отрасли Заевфратья.

Анонимные источники новостных изданий США даже утверждали о будущем строительстве нефтеперерабатывающего завода на курдских территориях стоимостью в 150 миллионов долларов.

"Modernizing the oil fields". Translation: stealing the oil. It's hilarious how the US govt decides to give a US corporation a US license to steal oil... in Syria. These people are colonialist bastards.



Oddly, I've never heard a single Democrat or The Squad criticize this. https://t.co/fFJSh8cEXA — Richard Medhurst ???????????????? (@richimedhurst) January 24, 2021

Однако с момента сделки прошло уже полгода, но никаких изменений не последовало, деятельность на месторождениях по-прежнему покрыта завесой тайны. Возведения обещанных мощностей так и не состоялось, а проверить планы Риза по наращиванию добычи полезных ископаемых невозможно — Delta Crescent Energy просто не публикует статистику.

По этой причине трудно оценить реальное количество добытой нефти в Заевфратье. Так, одни источники утверждают о получении 60 тысяч баррелей в сутки, другие — о 100 тысячах, часть из которых уходит главам местных племен.

Аналогично обстоят дела и с переработкой черного золота, осуществляемой на различных кустарных предприятиях: посчитать все эти самодельные мини-заводы практически нереально. Единственная достоверная информация с месторождений касается лишь численности защищающих нефтяные поля курдских сил.

В докладе генерального инспектора по операции «Внутренняя решимость» в августе 2020 года упомянуты планы США ежемесячно готовить по 250 сотрудников охранного персонала и довести их число до 2200 человек.

Такая непрозрачность — идеальная среда для проведения «серых схем». Delta Crescent Energy публично не отчитывается ни перед кем — она может продавать добытые полезные ископаемые кому угодно и оставлять втайне полученные суммы. Подобное происходит под прикрытием американского флага и подразделений СДС.

На этом фоне возникает вопрос: какую выгоду на самом деле получает Вашингтон? С одной стороны, бенефициарами выглядят только непосредственные владельцы компании, которые обогащаются на сирийских природных ресурсах. При этом формально сделка Delta Crescent Energy не изменила ничего: подразделения вооруженных сил США и так с 2017 года находились на нефтяных месторождениях.

Получается, что все было организовано только ради нескольких приближенных к Республиканской партии лиц и не принесло пользы Белому дому? Напротив, он оказался в выигрыше.

Вашингтон в плюсе

Сделка курдов с Delta Crescent Energy имеет огромное значение для американских властей. Причина кроется даже не в самих относительно скромных запасах полезных ископаемых.

Подписанное соглашение с СДС гарантированно позволяет предотвратить потерю нефтяных полей в ходе кулуарных договоренностей курдов с любой из сторон. Также присутствие компании формально узаконивает контроль США над черным золотом Заевфратья. Это позволяет Вашингтону при малых усилиях получать крупные дивиденды.

Один из них — создание идеального рычага давления на Дамаск. В последние годы на подконтрольных правительству территориях начался очередной виток кризиса, усугубленного санкциями в рамках «Акта Цезаря».

Потеря месторождений нефти означает не только лишение источника и без того проседающих доходов в государственный бюджет, но и приводит к товарному дефициту.

Сегодня даже в столице время от времени возникают огромные очереди на заправках из-за нехватки топлива. Это практически ставит крест на восстановлении страны и возвращении экономической активности к довоенным показателям.

US and EU sanctions have created a fuel shortage crisis in Syria, "bringing some major cities to a near standstill."



But Wall Street's Journal whitewashes this collective punishment of Syrians by reducing millions of civilians to just "Assad's loyalists" https://t.co/MB4ughcBiX — Ben Norton (@BenjaminNorton) April 23, 2019

Союзники Дамаска — Россия и Иран — не могут в полной мере удовлетворить его спрос на нефтепродукты из-за нежелания большинства национальных компаний работать в стране. Поэтому США обладают сильным превосходством на любых переговорах и могут диктовать свои условия сирийскому правительству, которое будет вынуждено к ним прислушиваться.

Соглашение с Delta Crescent Energy также придает еще большую легитимность «Сирийским демократическим силам» и увеличивает политический вес курдской администрации. Это — дополнительный козырь в переговорах с Асадом о создании их собственной федерации на северо-востоке Сирии. С помощью нефтяных доходов СДС может пополнять собственный бюджет и обменивать черное золото на другие товары и услуги, которые в ином случае Дамаск просто бы отказался предоставлять.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: " سوريا الديمقراطية تدعم نظام الأسد بالنفط والغاز" :

-الشبكة قالت إن قسد تبيع شهرياً ماقيمته مليون وستمئة ألف دولار.

-الشبكة تقول إن المبالغ المالية تستخدم في دعم ال PKK

-الشبكة نشرت صور لمواقع قالت إنها تستخدم في تهريب النفط والغاز للنظام pic.twitter.com/KQpbJs9ePo — Maan Alkhoder (@m3nati) September 19, 2019

Одновременно присутствие Delta Crescent Energy на нефтяных полях позволяет смягчить позицию Турции по американо-курдскому сотрудничеству. В Вашингтоне неоднократно отрицали поддержку «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и говорили о мерах по предотвращению взаимодействия СДС с РПК.

Размещение войск на месторождениях и подписание соглашения компанией Джеймса Риза выглядит своеобразным сигналом Анкаре: в Белом доме пристально следят за добычей черного золота и не дают курдам зарабатывать сверх меры. Этим США демонстрируют туркам свое влияние на «Сирийские демократические силы» и снижают вероятность конфронтации.

Позже государственный интерес к сделке подтвердили и в Вашингтоне. В декабре 2020 года спецпосланник Госдепа по Сирии Джоел Рэйберн заявил, что представители внешнеполитического ведомства встречались с руководством Delta Crescent Energy и самими курдами для обсуждения соглашения. Дипломат также рассказал о желании администрации Трампа сделать компанию Джеймса Риза единственной фирмой из США с выданным разрешением на нефтедобычу в Сирии.

Trump administration helped GOP donors get Syria oil deal https://t.co/3tCacXRoRP — Sandy Wagner ???????? (@4Sandy154) December 10, 2020

Взаимовыгодный бизнес

Сделка Delta Crescent Energy — очередной показательный пример американского государственно-частного партнерства. Заинтересованные лица по собственной инициативе создают фирму для получения прибыли от сирийской нефти. Власти США прислушиваются к руководителям компании и выдают им эксклюзивную лицензию на работу в Сирии.

В плюсе оказываются все: предприятие может добывать черное золото и не предоставлять отчетности, а Вашингтон — использовать ситуацию для решения своих глобальных задач в ближневосточной стране.

Другое преимущество такого сотрудничества — отсутствие крупных вложений при минимуме рисков. Маловероятно, что американские нефтегазовые гиганты согласились бы работать на подконтрольных СДС месторождениях по финансовым и репутационным соображениям.

Идеально на эту роль подходит небольшая частная компания, созданная по личной инициативе тремя ветеранами военной и дипломатической службы. Остается только обеспечить охрану нефтяных полей силами уже давно развернутых там подразделений Вооруженных сил США.

This video, of US troops guarding a pissant oilfield in NE Syria, while Kurds battle Turks and their jihadist proxies, is a very bad look pic.twitter.com/pRiBlmH51C — The Security Guy (@thesecurityguy1) November 4, 2019

Однако главное здесь — огромное окно возможностей, которое позволяет получать выгоду в зависимости от развития ситуации в Сирии.

Если американцы захотят расширить свое присутствие в стране, то сделка с курдами станет фундаментом для новых соглашений, а Вашингтон по такой же схеме сможет получить контроль над всеми природными ресурсами Заевфратья. Это вызывает недовольство не только у сирийского правительства, но и у зарубежных инвесторов: упомянутая ранее британская Gulfsands Petroleum еще в прошлом году выразила свои опасения по поводу возможного захвата принадлежащих компаниям месторождений Блока 26.

Если в США вдруг захотят полностью вывести войска из Сирии, то финансовые потери будут минимальными. Delta Crescent Energy не осуществляла крупных инвестиций в нефтяную инфраструктуру на подконтрольных курдам территориях, а все понесенные затраты с лихвой окупятся проданным черным золотом.

Если же ситуация не изменится, руководители компании и политики в Вашингтоне все равно получат прибыль: одни будут продолжать добывать черное золото, а другие — шантажировать Дамаск и угрожать ужесточением санкций.

Ну а то, что происходящее больше всего похоже на акт экономического терроризма, Белый дом совершенно не волнует. США всегда преследуют собственные интересы, и международное право для них не помеха.

Felix criminibus nullus erit diu (лат. Никто из-за преступлений не будет счастлив долго).

1 Организация запрещена на территории РФ.