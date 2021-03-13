Глава Президентского совета готов сотрудничать с новым правительством Ливии

Триполи, 13 марта. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи заявил, что ведомство готово взаимодействовать с временным Правительством национального единства для разрешения кризиса.

Политик поздравил новый исполнительный орган власти с предоставлением вотума доверия на заседании Палаты представителей, которое проходило с 8 по 10 марта. Он подчеркнул, что вместе они стабилизируют ситуацию в регионе и укрепят перемирие между сторонами конфликта.

«Я обещаю приложить все усилия, чтобы перевернуть болезненные страницы прошлого и завершить строительство нашего демократического государства, где права и свободы гражданина сохраняются, а закон выше всего остального», — сказал Аль-Манфи.

Глава Президентского совета отметил, что ведомство окажет поддержку переходному правительству в вопросах прекращения распространения коронавирусной инфекции, разрешения кризиса электроэнергии и обеспечения безопасности.

«Мы вступаем в новый этап и надеемся завершить процесс демократического преобразования, чтобы стать эффективной страной, которая может внести вклад в достижение своих целей», — продолжил политик.

Аль-Манфи призвал международное сообщество выполнять обязательства по соблюдению оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН, сохранению ливийских активов и исключению вмешательства во внутренние дела североафриканской страны.

Председатель ведомства напомнил, что главной целью нового правительства является проведение справедливых выборов 24 декабря 2021 года. Во время заседаний в Сирте премьер-министр переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил, что кабмин приложит максимум усилий для организации прозрачного и мирного голосования.