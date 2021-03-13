Спрос на рефинансирование ипотеки может сохраниться в России

Москва, 13 марта. Россияне продолжат подавать заявки на рефинансирование ипотеки в 2021 году. Спрос будет как минимум на уровне 2020 года, следует из опроса крупнейших банков и экспертов.

Банк «Зенит» прогнозирует сохранение спроса на повышенном уровне, основными причинами которого будут являться улучшение продуктового ряда, упрощение кредитных требований, а также активное обсуждение ставок по ипотеке в информационной сфере.

При этом Сбербанк, занимающий львиную долю рынка, ожидает стабильный спрос на рефинансирование. Однако дальнейшие результаты текущего года будут напрямую зависеть от заинтересованности граждан, передает РИА Новости.

В «Абсолют банке» добавили, что в 2021 году можно будет повысить темпы рефинансирования за счет ссуд в рамках государственной программы «Семейная ипотека», а в РНКБ связали рост спроса с продолжением общей тенденции к снижению ставок по ипотеке.

По словам старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, большая часть желающих рефинансировать ипотечные кредиты совершили соответствующую процедуру в 2020 году. Тем не менее ожидается, что в текущем году спрос сохранится на фоне риторики регулятора относительно окончания периода дальнейшего снижения базовой ставки.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее прокомментировал ситуацию с недвижимостью в регионе. Об этом сообщил "ФедералПресс".

Ранее сообщалось, что ипотечные заемщики, желающие рефинансировать кредит по предложению «Дом.РФ», сообщили о затягивании сделок. Такие отзывы клиенты организации стали оставлять после сообщения компании о временном сокращении ставок по ипотеке.