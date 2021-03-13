В Аргентине найдены останки древнейшего динозавра. ФАН-ТВ

Новый найденный вид титанозавра получил название Ninjatitan zapatai. В данный момент группа исследователей из Палеонтологического музея Эрнесто Бахмана работает над останками доисторического животного. В музее хранятся сотни костей и даже целых скелетов динозавров.

«Мы смогли определить, что это именно новый вид титанозавра, а не уже известный, это позволило нам провести филогенетический анализ, попытаться проверить взаимосвязь между этим видом и другими, и мы смогли определить, что речь идет о титанозавре», — объяснил доктор Хуан Игнасио Канале.

Ученые предполагают, что животное обитало на земле около 140 миллионов лет назад, это делает его одним из самых старейших динозавров, когда-либо обнаруженных.

«До сих пор самыми древними считались очень фрагментарные останки титанозавров возрастом приблизительно 120 миллионов лет, новой находке около 140 миллионов лет, что расширяет временной диапазон этой группы динозавров примерно на 20 миллионов лет», — рассказал палеонтолог.

Исследования указывают на то, что обнаруженный вид мог иметь длину 20 метров. Это относит его к титанозаврам средних размеров.