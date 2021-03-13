Молодая жена Петросяна показала поклонникам фото подросшего наследника

Москва, 13 марта. Модный блогер Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фото с годовалым сыном Ваганом от писателя-сатирика Евгения Петросяна.

Супруга юмориста заявила, что малыш родился в один день с ней. По словам Брухуновой, сын преподнес ей бесценный подарок. Она показала фанатам фото подросшего Вагана.

«Ваган родился 13 марта. У нас один день на двоих», — написала светская львица в соцсетях.

В Stories жена основателя «Смехопанорамы» объяснила, что любит носить парную одежду со своим ребенком. Для семейной фотосессии Татьяна выбрала черный костюм для сына, а сама надела белый брючный костюм, дополнив образ черной шляпкой-котелком. На фото малыш пытается ухватить маму за щечку.

Под публикацией Брухуновой появились комментарии звезд. Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева назвала мальчика «сладким пирожочком». Журналист и галеристка Полина Аскери поздравила супругу Петросяна и ее сына с днем рождения, к ней присоединилась блогер Божена Рынска.

Ранее Брухунова похвасталась в Stories обновками для наследника. Она купила для Вагана милый костюмчик кофейного цвета. Поклонники заметили, что у 32-летней звезды округлился живот. Фолловеры предположили, что она снова ждет ребенка.