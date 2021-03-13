Перечислены наибольшие траты россиян во время путешествий

Москва, 13 марта. Согласно данным, предоставленным аналитиками, больше всего трат у россиян во время путешествий уходит на рестораны и кафе.

Эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование, на основании которого выяснили основные траты россиян во время поездок. В общей сложности в проведенном ими опросе приняли участие около 3,4 тыс. человек.

На первом месте в рейтинге трат оказались рестораны и кафе. Вторую строчку заняли покупки продуктов.

«В 39,3% случаев опрошенные признались, что на питание уходит наибольшая часть бюджета. На втором месте продукты — этот вариант выбрали 37% россиян, а 35,8% туристов тратятся на экскурсии или посещение музеев», — пишет RT.

При этом 23,6% опрошенных признались, что тратят значительные суммы на шоппинг и различные развлечения. Сувениры в большом количестве закупают 23% респондентов, а еще 6% — предпочитают оставлять большие суммы денег в SPA. Эксперты ОneTwoTrip также выяснили, что 20% российских туристов пытаются уложиться в сумму покупок от 10 до 15 тыс. рублей. Еще у 16,5% во время отдыха получается тратить меньше 10 тыс. руб.

Недавно российские путешественники рассказали о предпочтениях для поездок весной. Установлено, что россияне не против отправиться в Сочи, Калининград и Петербург.