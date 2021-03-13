Дознаватель МВД в Томске подрабатывала «закладчицей»

Томск, 13 марта. Пресс-служба УМВД по Томской области подтвердила факт задержания дознавателя одного из отделов полиции. Речь идет о попытке распространения наркотиков.

По неофициальной информации, сотрудница МВД попалась в тот момент, когда делала «закладки» — искала тайники, куда прятала наркотики.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Она будет уволена и понесет наказание, если вина будет доказано, сухо сообщило ведомство в соцсети.

Стоит отметить, что в делах, связанных с наркотиками, фигурируют не только простые граждане и силовики. Например, в Петербурге в квартире-нарколаборатории проводивших рейд силовиков встретил местный депутат Максим Резник, сообщал ФАН.