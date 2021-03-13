Аналитики Bank of America сообщили о переходе инвесторов из золота в акции

Москва, 13 марта. Инвесторы на этой неделе активно вкладывались в акции и выводили деньги из золота и облигаций, говорится в обзоре рынка от аналитиков Bank of America.

Согласно отчету, инвесторы в общей сложности вложили в акции 31,5 млрд рублей. В то же время из золота было выведено 1,8 млрд долларов, и 15,4 млрд — из облигаций. Тем временем доходность облигаций растет на фоне инфляционных опасений. Высоколиквидные технологические акции распродаются по мере того, как трейдеры обращаются к более дешевым активам.

По мнению Bank of America, Правительство США в 2021 году будет тратить по 879 млн долларов каждый час, в результате чего или вырастет доходность облигаций, или упадет курс доллара. Аналитики предупреждают, что устойчивость госдолга США приведет к еще большей волатильности на рынке, когда повышенная доходность будет сочетаться с слабым долларом.

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Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее отметила значительное увеличение инвестиций россиян в ценные бумаги иностранных компаний. При этом она обратила внимание, что большая часть акций и облигаций, принадлежащая гражданам РФ, приходится на российские компании.