Киркоров хочет, чтобы его похоронили рядом с Басковым в гробу со стразами

Москва, 13 марта. Знаменитый певец Филипп Киркоров заявил, что хотел бы быть похороненным на одном кладбище с коллегой Николаем Басковым. И не в простом гробу, а со стразами.

Басков и Киркоров в 2018 году выпустили клип на трек Ibiza, который вызвал волну негатива в их адрес в социальных сетях. Артисты с юмором ответили хейтерам и «извинились» пародией на видео рэперов Канье Уэста и Lil Pump.

Совместная работа, по всей видимости, так сплотила артистов, что теперь они даже хотят покоиться на одном кладбище. Басков пошутил, что у «короля» российской эстрады больше нет друзей, кроме него.

Киркоров внезапно заговорил о похоронах в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из страз», — заявил он.

Басков в шутку поддержал желание «заклятого друга».

«Гроб из [кристаллов] Swarovski. Мне сказал, чтобы я оплатил. Конечно, готов оплатить Филиппу с удовольствием», — улыбаясь, подчеркнул исполнитель.

Артист при этом оговорился, что все это лишь шутки, и пожелал поклонникам здоровья.

«Мы прожили такой тяжелый год», — сказал он, намекая на пандемию коронавируса.

Судя по недавним фотографиям певицы Ольги Бузовой, у Киркорова все же есть друзья, помимо Баскова. Она даже публично предложила «королю» эстрады жить вместе.