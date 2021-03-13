Политолог Загородний рассказал, как США «сдадут» Киев ради связей с Россией

Киев, 13 марта. США при президенте Джозефе Байдене «сдадут» Киев из-за планов наладить связь с Россией. Об этом заявил украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, новый глава Белого дома будет налаживать отношения с Россией в противовес Китаю. Американский лидер желает оставить Пекин без союзников на международной арене. В этом случае Вашингтон будет пренебрегать интересами Киева.

«Демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение «никакой» политики (экс-президента США — Прим. ред.) Барака Обамы», — сказал Загородний.

Политолог уточнил, что Вашингтон продолжит говорить красивые слова, но не приступит к действиям.

Федеральное агентство новостей сообщало, что журналист Олег Лурье указал на несостоятельность попыток Киева «вернуть» Крым.