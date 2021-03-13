Детский психолог рассказала, чем может быть опасен план воспитания Эмили Ратаковски

Модель Эмили Ратаковски заявила, что ее новорожденный ребенок сам объявит свой гендер в 18 лет, то есть до совершеннолетия ее ребенок будет воспитываться без определенного уклона на его биологический пол.

Семейный, детский психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, как это может повлиять на психику ребенка, а также объяснила, почему необходимо гендерное воспитание.

«В последнее время стало модно предоставлять ребенку право самостоятельно выбрать пол. Но нужно понимать, что у него слишком мало жизненного опыта, чтобы выбирать, кем ему быть — мальчиком или девочкой. Такими задачами родители путают ребенка», — рассказала собеседница агентства.

Психолог подчеркнула, что воспитывать ребенка нужно в соответствии с его биологическим полом.

«Нужно показывать способ поведения, который поможет ему отличать девочку от мальчика, поскольку даже физиологически — это разные люди. Нельзя стесняться своего пола, напротив, ребенка надо поддерживать. Говорить ему, что мечтали именно о нем. Ребенку важно это знать», — рассказала эксперт.

Когда родители сами не уверены, насколько хорош их ребенок, то и ребенок начинает сомневаться и думать, что он нежеланный, считает Наумова.

«И вскоре начинается расшатывание нервной системы из-за того, что ребенку дается слишком сложный запрос, который совершенно ему не по возрасту, — подчеркнула собеседница ФАН. — Если родился мальчик, его необходимо воспитывать как мальчика: соответствующе одевать, рассказывать о ценностях, показывать различия, не акцентируя внимание на том, что хуже, что лучше. Нужно поддерживать и принимать его таким, какой он есть. Самое главное — не задавить личность».

Наталья Наумова уверена, что ребенок вырастет и сам примет решение, кем ему быть, но базу очень важно заложить именно родителям.

«В противном случае мы видим целый ряд дезадаптации. Когда перед ребенком стоит выбор собственного пола, мы часто видим, что он находится в уязвимом положении. Он не может принять реальный биологический пол. Не стоит такими сверхзадачами отягощать и без того многозадачность ребенка», — резюмировала психолог.

Ранее Наталья Наумова рассказала, с чего начать маме мальчика, чтобы в зрелом возрасте он уважительно относился к противоположному полу.