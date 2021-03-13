ДТП с перевернутой иномаркой унесло жизнь 17-летней ростовчанки

Ростов-на-Дону, 13 марта. Смертельная авария произошла на трассе Покровское — Таганрог. Жертвой ДТП стала девушка-подросток.

По данным ГИБДД, легковой автомобиль Ford вылетел в кювет и опрокинулся на бок на областной дороге. Несовершеннолетняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась на месте происшествия.

Еще одна 16-летняя пассажирка иномарки была доставлена в больницу. Полицейские установили, что водитель легковушки находился за рулем без прав. По факту случившегося следователи проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств ДТП.

Иномарка, за рулем которой не было водителя, сбила девушку в Саратове, сообщал ФАН.