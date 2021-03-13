Жириновский взялся за половник и испек блины для студентов

Москва, 13 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встретился со студентами Института мировых цивилизаций, для которых лично испек блины в честь Масленицы.

Политик облачился в белый халат, поприветствовал всех собравшихся и взялся за половник, чтобы испечь блины. Жириновский аккуратно распределил тесто и параллельно рассказал, что жарит блины раз в десять лет.

Также он отметил, что лучше печь небольшие блинчики, которые удобнее есть.

«Как их есть, большие? Человек съест — сразу наестся», — сказал Владимир Жириновский.

Федеральное агентство новостей опубликовало подборку городов, куда можно поехать на "блинную неделю". Первое место занимает Ярославль, где проходит главная Масленица страны. Здесь даже построили резиденцию Государыни-Масленицы.