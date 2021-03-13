Валуев предложил использовать боевой крик «Ура!» вместо гимна России на ОИ

Москва, 13 марта. Депутат Госдумы Николай Валуев предложил свою альтернативу гимну Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Экс-чемпион мира Николай Валуев считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) «издевается» над Россией, запрещая использованию песни «Катюша» вместо национального гимна. В интервью ТАСС прославленный спортсмен предложил свою альтернативу песне.

«Может быть, мы что-то прокричим, что-то исполним под барабаны. В какой стране вы встретите боевой крик «Ура!»? Только в Российской армии», — заявил Валуев.

Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА до декабря 2022 года российские спортсмены вынуждены выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх без государственных символов. В январе ОКР предложил использовать песню «Катюша» вместо гимна РФ, однако CAS выступил против. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК).