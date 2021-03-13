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Валуев предложил использовать боевой крик «Ура!» вместо гимна России на ОИ

Валуев предложил использовать боевой крик «Ура!» вместо гимна России на ОИ

Москва, 13 марта. Депутат Госдумы Николай Валуев предложил свою альтернативу гимну Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Экс-чемпион мира Николай Валуев считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) «издевается» над Россией, запрещая использованию песни «Катюша» вместо национального гимна. В интервью ТАСС прославленный спортсмен предложил свою альтернативу песне.

«Может быть, мы что-то прокричим, что-то исполним под барабаны. В какой стране вы встретите боевой крик «Ура!»? Только в Российской армии», — заявил Валуев.

Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА до декабря 2022 года российские спортсмены вынуждены выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх без государственных символов. В январе ОКР предложил использовать песню «Катюша» вместо гимна РФ, однако CAS выступил против. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК).

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