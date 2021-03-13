Двое пострадавших при крушении Ан-26 в Казахстане находятся в реанимации

Нур-Султан, 13 марта. Медики оказывают всю необходимую помощью пациентам, которые серьезно травмировались при крушении самолета Ан-26 в аэропорту Алма-Аты.

По предварительной информации, самолет упал во время захода на посадку. В МЧС Казахстана подтвердили сообщения о гибели четверых человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

"Сегодня (13 марта. — Прим. ред.) около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место", — говорится в официальном сообщении воздушной гавани в соцсети Facebook.

На момент публикации заметки, возгорание на месте крушения Ан-26 полностью ликвидировано. Известно, что самолет рухнул на землю в торце посадочной полосы. Какое-либо решение будет принято по итогу проверки.