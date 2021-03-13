Находка американских ученых разрушила теорию происхождения позвоночных

Чикаго, 13 марта. Палеонтологи из США обнаружили доказательство тому, что фильтрующие личинки современных миног — аммоцеты — не являются прообразом позвоночных на ранней стадии развития.

Исследователи нашли в отложениях каменноугольного периода в Южной Африке и США окаменелости миног возрастом от 310 до 360 млн лет. Они демонстрируют все стадии развития древних животных: от только что вылупившихся из икры мальков, едва достигающих 15 мм в длину и еще не лишившихся желточного мешка, до взрослых особей.

Оказалось, что древние миноги, которые, в отличие от своих современных собратьев, жили в море, а не в пресной воде, не проходили стадию аммоцетов.

«Унас достаточно образцов, чтобы реконструировать траекторию от вылупления до взрослой особи в нескольких независимых линиях ранних миног. Каждый из них показывает одну и ту же картину: личинка похожа на миниатюрную взрослую особь», — пояснил один из авторов исследования, профессор кафедры биологии и анатомии организмов Чикагского университета Майкл Коутс.

У только что вылупившихся мальков уже были большие глаза и «зубастые» присоски, которые развиваются у современных миног лишь в зрелом возрасте. Исследователи полагают, что теперь в качестве корневого элемента генеалогического древа позвоночных можно рассматривать панцирных бесчелюстных рыб остракодерм, пишет журнал Nature.

Канадские биологи недавно сделали открытие о латимериях. В результате исследования они пришли к выводу, что эти рыбы не являются «живыми окаменелостями», а просто эволюционируют медленнее других позвоночных.