Донбасс, 13 марта. Украинская армия стреляет по ДНР и ЛНР из тяжелых минометов и гранатометов, ситуация обостряется с каждым днем. В Харькове на пункт приема черного лома пытались сдать обломки поставленной американцами в ВСУ радиолокационной станции. Передовые части ВСУ понесли серьезные потери за неделю. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Девять обстрелов совершили украинские войска за минувшие сутки в Донбассе. Под ударами оказались семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики и один — в Луганской. В ДНР киевские силовики применяли минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие. По ЛНР стреляли из 82-мм минометов.

Кроме того, со ссылками на данные международной мониторинговой миссии ОБСЕ, в Донецке и Луганске сообщают о возросшей активности противника по минированию местности в районах, прилегающих к линии боевого соприкосновения. Также по линии ОБСЕ постоянно обновляется информация об отсутствии техники и вооружений ВСУ в местах хранения. Согласно последнему такому сообщению, полтора десятка 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика», принадлежащих украинской армии, прибыли на железнодорожную станцию «Рубежное» в Луганской области.

Бойцы ВСУ сдают на металл дорогостоящую военную помощь США

Предприимчивые украинские военные продолжают избавляться от американской военной помощи путем ее продажи, следует из сообщений Народной милиции республик. По данным защитников ДНР, в Харькове на попытке сдачи на металлолом частей американской радиолокационной станции «AN/TPQ» задержаны двое гражданских. Данное оборудование ранее было поставлено Соединенными Штатами в украинскую армию в рамках военно-технического сотрудничества.

Опасаясь возникновения международного скандала командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко приказал изъять из дела вещественные доказательства, а с гражданскими начали работать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, с целью установить виновных Кравченко приказал провести в частях, задействованных в силовой операции, инвентаризацию полученных в рамках военной помощи средств.

Украинские офицеры против вакцинации индийским препаратом

Командиры украинской армии все чаще саботируют процесс принудительной вакцинации не прошедшим испытания индийским препаратом «Ковишилд», сообщают в Народной милиции ДНР. Ранее стало известно, что практически все офицеры, которые по приказу на своем примере демонстрировали личному составу якобы безопасность вакцины, имеют после прививки серьезные побочные явления и проблемы со здоровьем. А часть из них и вовсе после вакцинации заболела коронавирусом.

В связи с указанными обстоятельствами в передовых частях растет количество случаев неповиновения личного состава приказам об обязательной вакцинации. При этом данный факт не мешает офицерам медицинской службы в сговоре с командованием подразделений реализовывать неиспользованные прививки в частные медицинские клиники. Так поступают офицеры 72-ой механизированной и 58-ой мотопехотной бригады ВСУ.

Небоевые потери ВСУ

Армия Киева продолжает нести серьезные потери, не связанные с выполнением боевых задач, информируют в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР. По их данным, потери вооруженных формирований противника за неделю составили 18 бойцов, из которых четверо — погибшие.

Как и прежде, основными причинами небоевых потерь являются халатность и несоблюдение техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, а также пьяные разборки сослуживцев. Одной из основных причин безвозвратных потерь является хаотичное минирование украинскими силовиками местности, в результате чего они и сослуживцы становятся жертвами подрывов на противотанковых и противопехотных минах.