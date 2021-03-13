Описаны меры предосторожности при болях в желудке

Вашингтон, 13 марта. Людям, которые страдают от болей в желудке, следует предпринять ряд мер для улучшения своего состояния, заявили ученые из Соединенных Штатов Америки.

Ослабить болевой синдром можно за счет отказа от твердой, жирной и жареной пищи. Исключить стоит и употребление цитрусовых, молочного, кофеина, алкоголя, газировки и продуктов на основе томатов. Рекомендации дали специалисты из Национальной медицинской библиотеки.

При возникновении неприятных ощущений в области желудка стоит обратиться за консультацией медиков и самостоятельно не принимать какие-либо лекарства. Облегчить состояние можно за счет потребления больших объемов жидкости и продуктов, богатых клетчаткой.

Во время Масленицы стоит с осторожностью относиться к блинам, в особенности к некоторым начинкам. Опасность для здоровья может нести такие из них, как рыба, творог и вареное мясо. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян напомнил, что подобные начинки быстро портятся и могут нанести вред желудку.