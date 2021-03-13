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Власти Сербии рассчитывают на скорый визит Владимира Путина

Власти Сербии рассчитывают на скорый визит Владимира Путина

Белград, 13 марта. Сербское руководство рассчитывает на скорый визит российского президента Владимира Путина в Белград. Об этом заявил министр иностранных дел страны Никола Селакович.

Представитель РФ на территории Сербии Александр Боцан-Харченко провел переговоры с главой МИД государства. Селакович остался доволен тем, что контакты между странами на высоком и высшем уровнях проходят достаточно часто.

Сербский дипломат подчеркнул, что надеется на скорый рабочий визит российского президента Владимира Путина в Белград. Об этом сказано в сообщении дипведомства.

Как стало известно ранее, в Белграде состоялась презентация книги заместителя мэра, написанной на русском языке.

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