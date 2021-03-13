Депутат Хинштейн публично осадил Стаса Садальского на шоу о «Ласковом мае»

Москва, 13 марта. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн поставил на место актера Станислава Садальского, который неудачно пошутил на шоу, посвященном 35-летию группы «Ласковый май».

Депутат и актер приняли участие в съемках передачи «Привет, Андрей!». В студии обсуждалась история группы «Ласковый май», в том числе судебные разбирательства между солистом Юрием Шатуновым и продюсером Андреем Разиным.

Певец рассказал о проблемах с авторскими правами на хиты популярного коллектива. Хинштейн стал разъяснять Шатунову юридические моменты, когда в разговор вмешался Садальский.

«Юра, слушай Хинштейна!» — заявил он, обращаясь к исполнителю.

Депутат не сдержался и публично осадил гостя студии, припомнив его неприятные публикации в Сети.

«Стас, вот таким бы вы моим защитником были в социальных сетях, чем постить всякую ерунду про меня», — улыбаясь, сказал Хинштейн.

Зрители и гости студии взорвались аплодисментами.

Садальский «отличился» на шоу и комментарием в адрес телеведущей Анфисы Чеховой. Актер, не скрывая эмоций, высказался о груди похудевшей звезды.