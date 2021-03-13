Юрий Шатунов рассказал, кому принадлежат права на хиты «Ласкового мая»

Москва, 13 марта. Известный российский певец Юрий Шатунов заявил, что является правообладателем песен группы «Ласковый май».

Артист в эфире программы «Привет, Андрей!», посвященной 35-летию коллектива, рассказал о проблемах с продюсером Андреем Разиным. По словам Шатунова, когда основатель группы Сергей Кузнецов покинул проект, он остался один на один с музыкальным менеджером.

«Я не мог уйти от него, потому что я был государственным ребенком и еще не имел на руках паспорта. Я был вынужден остаться с ним», — пояснил певец.

Шатунов заявил, что Разин путем каких-то махинацией лишил Кузнецова авторства. Однако Юрий добавил, что нынешним владельцем хитов группы является он сам, поскольку в октябре 2019 года заключил договор отчуждения с основателем «Ласкового мая».

Однако адвокат Асель Мухтарова-Казарновская опровергла эту информацию, отметив, что права на песни принадлежат Руслану Филатову. Шатунов ответил, что этот человек является водителем продюсера. Просто Разин, как утверждает певец, пытается всеми силами ему насолить.

Ранее сообщалось, что Шатунов выиграл у Разина суд по делу об использовании фонограммы. Продюсер не смог доказать, что исполняет песни «Ласкового мая» собственным голосом.