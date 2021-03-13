Топ-5 незабываемых ролей Ирины Алферовой

Известная по роли Констанции Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», актриса Ирина Алферова 13 марта отмечает день рождения. Заслуженной артистке РФ исполнилось 70 лет.

Ирина Алферова родилась в 1951 году в Новосибирске. После школы в 1968 году она поступила в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) на курс Владимира Дудина. Уже на четвертом курсе получила первую роль в телевизионном проекте и стала одной из самых узнаваемых актрис той эпохи.

ФАН сделал подборку из пяти самых ярких фильмов с участием Ирины Алферовой.

Хождение по мукам (1977)

Во время учебы на четвертом курсе ГИТИСа Ирина Алферова получила роль Даши в советской художественной телеэпопее «Хождение по мукам». Эта роль принесла начинающей актрисе всесоюзную известность.

Телесериал «Хождение по мукам» снят по трилогии Алексея Толстого. В нем показана жизнь двух сестер Даши и Кати Булавиных во времена Первой мировой и Гражданской войн. Критики высоко оценили игру Ирины Алферовой, пообещав ей успешное будущее в актерской карьере.

Д’Артаньян и три мушкетера (1979)

Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» стал знаковым для Михаила Боярского и Ирины Алферовой. Сегодня уже невозможно себе представить эту картину без них. Недолгая, но безумно трогательная и романтичная история любви запала в сердце зрителям благодаря умело подобранным актерам. Песня Д’Артаньяна-Боярского «Констанция», которую он пел, когда потерял любимую, пробивала на слезу даже самых стойких и циничных телезрителей.

С любимыми не расставайтесь (1979)

Александр Абдулов был для Алферовой возлюбленным, мужем и партнером по съемочной площадке. Фильм «С любимыми не расставайтесь» рассказывает простую историю любви. Митя перестает верить своей супруге Кате, его терзает ревность, несмотря на верность жены. Пара не справляется с недопониманием и разводится. После этого Катя попадает в больницу. Только там, общаясь друг с другом в палате, молодые люди осознали, как они друг другу дороги, болезнь и несчастье помогли им вернуть любовь.

К сожалению, в реальной жизни собственные отношения Александру и Ирине сохранить не удалось.

Снегурочку вызывали? (1985)



Этот фильм — добрая новогодняя история, похожая на сказку. Актриса театра Светлана (Ирина Алферова) под Новый год работает Снегурочкой. Для нее это не только подработка — ей искренне нравится радовать детей. Но внезапно новогодние утренники оказываются под угрозой срыва — актер, играющий Деда Мороза, заболел. Светлане пришлось уговорить водителя Александра подменить зимнего волшебника. Так он познакомился со своей Снегурочкой, одинокой, как и он, и не слишком удачливой в сердечных делах.

Елки 2 (2011)

Во второй из восьми связанных между собою новелл про Новый год Алферова сыграла Юлию Снегиреву. Много лет назад Юлия поссорилась со своей единственной любовью — Григорием Земляникиным. Спустя 40 лет она получила от него письмо, которое шло к ней все это время. В нем Григорий просил прощения у любимой и предлагал встретиться в Новый год на Красной площади. Каждый год он приходил в назначенное место, надеясь увидеть там свою Юлю. Но только не в этот год — как раз тогда, когда письмо наконец-то дошло до получательницы, Григорий решает изменить своим правилам и улетает в рейс. Новогодняя сказка, как и полагается, заканчивается благополучно, возлюбленные, наконец, находят друг друга на той самой Красной площади.

Ранее актер и певец Михаил Боярский в беседе с ФАН передал поздравления Ирине Алферовой, пожелав ей всегда выглядеть так же хорошо. Сама же народная артистка РФ встретит свой день рождения на сцене. В московском театре «Школа современной пьесы» вечером 13 марта пройдет постановка «Толстого нет», где Ирина Алферова играет главную роль Софьи Андреевны Толстой.