Климатолог прокомментировал новость о шестимесячном лете в России

Намедни в Сети появилась информация о том, что к 2100 году на территории Северного полушария летний период может достигнуть шести месяцев. Эту новость в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал геофизик, метеоролог Сергей Смышляев.

По мнению ученых из КНР, продолжительность лета может увеличиться до шести месяцев, если человечество не приложит все усилия для сдерживания климата.

Казалось бы, что может быть лучше полугода теплых дней? Однако эксперты Китая полагают, что такой ход событий приведет к катастрофическим последствиям и вызовет массу проблем в области здравоохранения, сельского хозяйства и других сферах. Однако российский климатолог Смышляев не рекомендует делать поспешных выводов на этот счет.

«Надо понимать, что конкретно ученые имели в виду, но мне кажется, это маловероятно. Если такое случится, то, конечно, это нанесет значительный вред», — говорит эксперт.

Также Сергей Смышляев предположил, что шестимесячное лето — это не единственно возможный итог изменения климатических условий на планете.

«Скорее они рассмотрели один из сценариев. Но сценариев изменений климата может быть множество. Этот сценарий предполагает совсем уж экстремальный исход. Это одна из возможных гипотез», — отметил геофизик.

Свои выводы китайские специалисты сделали по результатам анализа климатических записей периода с 1952 по 2011 года. Ученые призвали проконтролировать данную ситуацию.

Ранее экоактивист Грета Тунберг раскритиковала политику действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в области изменений климата.