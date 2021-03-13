Историк назвал основные качества Александра II в годовщину его гибели

Император Александр II вошел в историю России как человек, обладавший политическим мужеством и волей, необходимыми для проведения масштабных и важных реформ для государства. В беседе с корреспондентом ФАН историк, член наблюдательного совета российского общества «Знание» Владимир Рудаков в годовщину гибели императора рассказал о значении этой личности для Российской империи.

13 марта 1881 года в результате покушения террориста-народовольца Гриневицкого погиб российский император Александр II. С его гибелью закончилась «оттепель», которая наметилась в общественно-политической жизни Российской империи, считает историк Владимир Рудаков.

«Цареубийство Александра II поставило если не точку, то жирное многоточие в попытке власти наладить конструктивный диалог с общественными силами. Общество показало себя (по крайней мере — свою часть) не то что незрелым, а очень агрессивным, очень нетерпеливым», — утверждает историк.

Александр II родился в Москве 29 (17 — по старому стилю) апреля 1818 года. Он был старшим сыном сначала великокняжеской, а с 1825 года — императорской четы Николая I и Александры Федоровны. Историк отмечает, что Александр II взошел на престол в очень непростое для Российской империи время.

Ни один из кардинальных вопросов тридцатилетнего царствования его отца, Николая I, решен не был, к тому же в 1855 году Россия потерпела поражение в Крымской войне. Первым из важных решений нового императора было заключение Парижского мира в марте 1856 года. По мнению Владимира Рудакова, это решение далось Александру II очень непросто.

«Это тяжелое, прежде всего — имиджевое поражение, Россия балансировала на грани выпадения из клуба великих держав. Ей было запрещено держать Черноморский военный флот, что было воспринято в стране как унижение, — объясняет собеседник ФАН. — В обществе ходили дискуссии, стоит ли подписывать такой мирный договор или же лучше продолжать войну. Тем не менее император принял решение остановить войну и сосредоточиться на внутренних делах России».

Именно благодаря этим внутренним реформам Александр II вошел в историю России как Освободитель, отменив в 1861 году крепостное право. По словам Владимира Рудакова, это потребовало от императора большой политической воли.

«Александр II создал, во-первых, команду, которая взялась осуществить реформу, а во-вторых, и это самое главное, проявил политическую волю для того, чтобы дать отмашку таким глобальным изменениям. Была очень серьезная фронда, было много противников, но Александр II принял принципиальное решение», — считает историк.

Владимир Рудаков добавляет, что не стоит забывать и другие реформы Александра II, которые существенно изменили общественную жизнь Российской империи. Период правления этого императора ряд историков называют эпохой «оттепели» на фоне правления его отца Николая I.

На Александра II было совершено несколько покушений. В августе 1879 года исполнительный комитет «Народной воли» принял решение об убийстве императора. Через два года, 13 марта 1881, на набережной Екатерининского канала народоволец Игнатий Гриневицкий бросил под ноги Александру II бомбу, смертельно ранившую императора. Впоследствии на месте его гибели был построен храм Спаса на Крови.