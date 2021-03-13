Эксперт объяснил высокую стоимость проекта строительства онкоцентра в Дагестане

Махачкала, 13 марта. Власти Дагестана планируют построить в республике современный онкологический центр с объемом инвестиций порядка 14 миллиардов рублей. В регионе еще не реализовывался проект в сфере медицины с такими вложениями, но в данном случае они оправданы и соответствуют сегодняшним реалиям, считает эксперт.

По словам главного врача Республиканской клинической больницы №2 в Махачкале Ибрагима Магомедова, если бы онкоцентр возводился десять лет назад, то его стоимость была бы в пять раз ниже. Однако в настоящее время такой проект, действительно, может потребовать вложения 14 миллиардов рублей. Специалист объяснил, что центр будет оснащен самым современным оборудованием, и именно оно потребует наибольших затрат.

«Самая дорогая технология в мире — медицинская. Космические и медицинские технологии могут конкурировать между собой по стоимости. Все, что планируется закупить для этого онкодиспансера, будет высокотехнологичным оборудованием. Почти 80–90% техники придется приобретать за рубежом», — объяснил журналистам Магомедов.

Ранее об этом говорил и врио главы Дагестана Сергей Меликов. Обсуждая вопрос строительства центра с чиновниками, он подчеркивал важность его оснащения самым современным оборудованием.

«Проект предполагается осуществить в формате государственно-частного партнерства с объемом инвестиций порядка 14 миллиардов рублей. Это очень большие инвестиции, которых, на мой взгляд, в Дагестане, по крайней мере в сфере медицины, еще не было. Поэтому необходимо подойти очень правильно к отработке медико-технического задания, в том числе по оснащению этого онкологического центра оборудованием, которое будет отвечать современным требованиям уже завтрашнего дня», — отмечал руководитель региона.

По данным правительства Дагестана, инициатором проекта строительства онкоцентра выступает компания «Мединвестгрупп». Учреждение должно появиться в течение четырех с половиной лет в районе махачкалинского аэропорта.

Предполагается, что в центре будет проводиться диагностика и лечение пациентов. Он будет состоять из стационара, лаборатории, а также поликлинического, радиологического, операционно-реанимационного отделений, блока реабилитации и отделения паллиативной помощи.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана попросили федеральный центр увеличить штатную численность бригад скорой медицинской помощи в республике. Руководство региона объясняло, что для этого необходимо разрешение Минздрава России.