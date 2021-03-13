Певица Азиза обратилась к поклонникам после скандального вылета из «Маски»

Москва, 13 марта. Советская, узбекская и российская эстрадная певица Азиза поблагодарила в Instagram поклонников , которые поддержали ее после вылета из костюмированного шоу «Маска».

Звезда также извинилась перед теми, «кому невольно испортила настроение» своим поведением. Она захотела рассказать о своем герое Пингвине, которого назвала Пиней. По словам артистки, в детстве она смотрела мультфильм про пингвина, что высиживал камень вместо яйца. И бедная птица «умоляла», чтобы у нее появился птенец.

«Когда меня пригласили на участие в этот проект, я посмотрела на предложенные мне эскизы, и выбрала пингвина», — пояснила Азиза.

Певица добавила, что попросила организаторов шоу дать ей еще яйцо — как символ мечты. После скандального вылета из проекта артистка назвала себя «грустной не летающей птицей». Звезда заверила подписчиков, что очень переживала из-за расставания со своим героем. И эмоции, которые она выплеснула во время последнего эфира, были настоящими.

Азиза лишилась своей маски в выпуске, показанном 7 марта. Артистка расплакалась прямо на сцене, заявив, что ее мечтой было стать победителем проекта. При этом судья шоу Филипп Киркоров заявил, что «никогда себе этого не простит». Супруга Иосифа Пригожина Валерия тоже была шокирована словами Азизы.