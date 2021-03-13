Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Шатунов рассказал, как Разин шантажировал его хитами «Ласкового мая»

Шатунов рассказал, как Разин шантажировал его хитами «Ласкового мая»

Москва, 13 марта. Продюсер Андрей Разин после распада «Ласкового мая» не только стал устраивать концерты с хитами группы, но и шантажировать солиста Юрия Шатунова. Об этом рассказал сам певец.

Шатунов появился в студии программы «Привет, Андрей!». Новый выпуск шоу посвятили 35-летию популярной группы. В ходе эфира показали кадры, на которых Разин и бывший барабанщик «Ласкового мая» Сергей Серков выступают на концертах с бессменными хитами коллектива. Увиденное возмутило солиста.

«Да ладно!!! Что касается Сереги — ладно, но что касается вот этого вот (указывает на Разина. — Прим. ФАН) администратора поющего...» — вскрикнул Шатунов.

По его словам, Разин на концертах даже не поет, а открывает рот под фонограмму, на которой записан голос Шатунова.

Певец заявил в студии Андрея Малахова, что Разин придумывал всевозможные махинации, чтобы удержать его при себе после ухода основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.

«Я не мог уйти от него, потому что я был государственным ребенком и еще не имел на руках паспорта. Я был вынужден остаться с ним», — объяснил Шатунов, вспомнив о детстве в школе-интернате.

По словам певца, Разин лишил авторства Кузнецова, написавшего лучшие хиты «Ласкового мая», а затем запретил солисту группы их исполнять.

«Сейчас правообладатель я, потому что Сергей Кузнецов подписал со мной договор отчуждения от 1 октября 2019 года о том, что он, как автор, передает мне все права, как исполнителю», — уточнил музыкант.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн поинтересовался, кто числится правообладателем песен в организации «Российское авторское общество» (РАО), которое занимается отчислением. Присутствовавшая в студии адвокат Асель Мухтарова-Казарновская указала на Руслана Филатова. Шатунов объяснил, что речь идет о водителе Разина, на которого были оформлены права.

«Но опять-таки, чтобы иметь на меня давление. Разин разместил у себя в Instagram судебное решение от 2013 года, в котором говорится, что Шатунов передал через суд свои права, свои персональные данные, голос, образ, конституционные права, свои песни, все свое творчество на веки-вечные, навсегда!» — возмущенно объявил Шатунов.

Хинштейн в ответ заметил, что подобные вопросы, как правило, решаются в суде. Депутата смутили слова Шатунова, поскольку персональные данные не могут передаваться третьим лицам.

«Любая передача возможна только через письменное согласие», — заключил он.

Разин уже долгое время судится с Шатуновым. А из-за выпуска шоу «Привет, Андрей!» о «Ласковом мае» он стал грозить и Малахову. Продюсера возмутило, что на съемки приехали люди, которым он «когда-то помогал».

Новости партнеров