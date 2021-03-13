Шатунов рассказал, как Разин шантажировал его хитами «Ласкового мая»

Москва, 13 марта. Продюсер Андрей Разин после распада «Ласкового мая» не только стал устраивать концерты с хитами группы, но и шантажировать солиста Юрия Шатунова. Об этом рассказал сам певец.

Шатунов появился в студии программы «Привет, Андрей!». Новый выпуск шоу посвятили 35-летию популярной группы. В ходе эфира показали кадры, на которых Разин и бывший барабанщик «Ласкового мая» Сергей Серков выступают на концертах с бессменными хитами коллектива. Увиденное возмутило солиста.

«Да ладно!!! Что касается Сереги — ладно, но что касается вот этого вот (указывает на Разина. — Прим. ФАН) администратора поющего...» — вскрикнул Шатунов.

По его словам, Разин на концертах даже не поет, а открывает рот под фонограмму, на которой записан голос Шатунова.

Певец заявил в студии Андрея Малахова, что Разин придумывал всевозможные махинации, чтобы удержать его при себе после ухода основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.

«Я не мог уйти от него, потому что я был государственным ребенком и еще не имел на руках паспорта. Я был вынужден остаться с ним», — объяснил Шатунов, вспомнив о детстве в школе-интернате.

По словам певца, Разин лишил авторства Кузнецова, написавшего лучшие хиты «Ласкового мая», а затем запретил солисту группы их исполнять.

«Сейчас правообладатель я, потому что Сергей Кузнецов подписал со мной договор отчуждения от 1 октября 2019 года о том, что он, как автор, передает мне все права, как исполнителю», — уточнил музыкант.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн поинтересовался, кто числится правообладателем песен в организации «Российское авторское общество» (РАО), которое занимается отчислением. Присутствовавшая в студии адвокат Асель Мухтарова-Казарновская указала на Руслана Филатова. Шатунов объяснил, что речь идет о водителе Разина, на которого были оформлены права.

«Но опять-таки, чтобы иметь на меня давление. Разин разместил у себя в Instagram судебное решение от 2013 года, в котором говорится, что Шатунов передал через суд свои права, свои персональные данные, голос, образ, конституционные права, свои песни, все свое творчество на веки-вечные, навсегда!» — возмущенно объявил Шатунов.

Хинштейн в ответ заметил, что подобные вопросы, как правило, решаются в суде. Депутата смутили слова Шатунова, поскольку персональные данные не могут передаваться третьим лицам.

«Любая передача возможна только через письменное согласие», — заключил он.

Разин уже долгое время судится с Шатуновым. А из-за выпуска шоу «Привет, Андрей!» о «Ласковом мае» он стал грозить и Малахову. Продюсера возмутило, что на съемки приехали люди, которым он «когда-то помогал».