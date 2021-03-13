Саранского пенсионера обвиняют в убийстве сына

Саранск, 13 марта. За убийство сына перед судом ответит 72-летний житель Мордовии. Преступление было свершено во время бытового конфликта.

Пьяный сын вел себя по отношению к родителям неадекватно, матерился и оскорблял их. Глава семьи стерпеть обиду не смог, и тогда в доме Анашкиных разгорелся скандал. Во время ссоры отпрыск пытался задушить отца. Тогда пенсионер взял кухонный нож и несколько раз ударил сына этим острым предметом. Мужчина скончался на месте.

«В ходе предварительного следствия Г. Анашкин вину не признал, указывая на то, что он не помнит все события произошедшего», — сообщили в пресс-службе Ленинского суда городского округа Саранск.

Ранее ФАН писал об убийстве в мордовском поселке Явас. Мужчина расстрелял своих обидчиков из ружья.