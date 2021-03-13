Следком РФ даст оценку происшествию с водителем войск Нацгвардии

Санкт-Петербург, 13 марта. Районный отдел Следственного комитета РФ в Петербурге проведет проверку по факту стрельбы со стороны водителя войск Нацгвардии, сообщил ФАН информированный источник.

По имеющейся информации, сотрудники Следственного комитета РФ дадут правовую оценку происшествию, связанному со стрельбой по местному жителю со стороны полицейского.

Ранее источник Федерального агентства новостей в медицинских кругах рассказал о конфликте между полицейским-водителем и другим мужчиной. В ходе разборки страж порядка вытащил травматический пистолет «Гроза» и начал стрелять в собеседника.

Оба участника конфликта были доставлены в медицинское учреждение.