Видео учений российских вертолетчиков в Таджикистане появилось в Сети

Душанбе, 13 марта. Пилоты российских вертолетов Ми-24 и Ми-28, размещенных на 201-й базе в Таджикистане, провели комплексные учения по тактической подготовке.

Об этом сообщает телеканал «Звезда», предоставляя видеозапись одного из ярких эпизодов закончившихся маневров.

Российские вертолеты отработали оказание огневой поддержки наступающей на условного противника бронетехнике, провели запуски ракет и осуществили бомбометание по заранее разведанным квадратам местности. Также пилоты Ми-24 и Ми-8 провели тренировки операций прорыва ПВО условного противника, маневрируя на малых высотах. Несколько винтокрылых машин перебросили в горные районы десантников и штатную боевую технику для их поддержки.

«Звезда» сообщает, что за несколько месяцев 2021 года личный состав 201-й российской военной базы в Таджикистане выполнил более 100 учебно-боевых задач.

Ранее в Сети появилось видео полета российского боевого вертолета в Сирии на малой высоте, которое вызвало восторг зрителей и очевидцев.