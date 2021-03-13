Посол ЕС предложил скорректировать подход к России

Москва, 13 марта. Предложение о новом плане дальнейшего взаимодействия с Россией поступило от посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера. Об этом сообщили в иностранных СМИ.

Согласно материалу агентства Bloomberg, Эдерер обсудил этот вопрос в понедельник во время обеда с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. По мнению посла, позиция в отношении к РФ слишком сконцентрирована вокруг событий на Украине. Он считает, что нужно разработать план «дальнейших шагов».

На встрече присутствовали и другие высокопоставленные лица. Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали не стала комментировать темы, поднимаемые во время обеда. По данным Reuters, политики обсуждали способы избирательного сотрудничества с Россией.

Ранее стало известно, что отдельные члены Европарламента призывают использовать проект «Северный поток — 2» как инструмент давления на Москву