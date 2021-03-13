Власти смягчили требования к резидентам ТОР в моногородах

Москва, 13 марта. Резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах продлят срок выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС. Распоряжение поможет предпринимателям быстро справиться с последствиями пандемии коронавируса. Раньше резиденты должны были отчитываться о выполнении обязательств через год после регистрации в ТОР. Теперь они смогут предоставлять отчетность через два года.

Решение также распространяется на корпорации, которые получили или получат статус резидента ТОР в период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года, поскольку значительный период их работы подпадал под коронавирусные ограничения. В настоящее время создано 92 ТОР в моногородах и ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование).

Ранее сообщалось, что около 55 тысяч литров нерафинированного соевого масла транспортировал Резидент ТОР «Михайловский» в минувшем году на территории Приморского края. Теперь жители региона смогут приобрести экологически чистый продукт по доступной стоимости.