Ученые из США разработали инструмент для обнаружения дипфейков

Нью-Йорк, 13 марта. Инструмент для распознавания дипфейк-фотографий разработали американские ученые из Университета Буффало. Технология анализирует световые отражения в глазах.

Эксперимент американских исследователей доказал эффективность разработки на 94% при анализе портретных фотографий. Теперь специалисты представят доклад на эту тему в рамках Международной конференции IEEE по акустике, обработке речи и сигналов.

Ученые напомнили, что любое изображение, которое создается при помощи нейросети и является дипфейком, не может точно передать отражение в глазах человека. Возможно это связано с тем, что многие такие фотографии создаются при помощи объединения кадров, не исключили специалисты. Новая технология способна обнаружить такой недостаток.

В то же время искусственный интеллект научили создавать изображения, привлекательные для восприятия человека. Такой эксперимент провели специалисты из Университета Хельсинки.