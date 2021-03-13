Певица Катерина Голицына заявила, что была шокирована первыми песнями Шатунова

Москва, 13 марта. Известный российский музыкант Юрий Шатунов стал гостем передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Он честно признался, что начинал свою карьеру не с лучших песен.

В этом году группе «Ласковый май» исполняется 35 лет, поэтому новый эфир шоу Малахова был посвящен творчеству популярного коллектива. Во время программы прозвучали многие композиции группы. По мнению Юрия Шатунова, первые песни не отличались качеством. Артист назвал их «бредом».

«Так не должно было быть. Что я даю этим людям глобально? Ничего!» — сказал он.

А певица Катерина Голицына призналась, что была шокирована первыми песнями «Ласкового мая». По ее словам, никто из профессиональных музыкантов не мог объяснить успех коллектива. И все они надеялись, что этот «ужас» скоро закончится. Однако этого не произошло, и 35 лет спустя многие россияне по-прежнему поют хиты коллектива.

Но эта популярность далась Шатунову нелегко. Артист рассказал, что во время учебы в школе-интернате у него забрали паспорт и заставляли заниматься музыкой. По словам Юрия, он буквально был в «рабстве» у директора приюта Галины Федоровны. Паспорт ему вернули только через два года, добавил исполнитель.