В столице сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося 10-летнего ребенка

Росгвардейцы вернули родителям потерявшуюся девочку с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба ведомства. Ребенка обнаружили сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве на юго-востоке столицы. Они обратили внимание на девочку, которая находилась на улице без верхней одежды. По информации представителей Росгвардии, десятилетний ребенок замерз и был напуган.

Девочка не ориентировалась на местности и не могла ничего пояснить правоохранителям. Сотрудники Росгвардии отвели ее в служебный автомобиль, чтобы она согрелась, а после этого отвезли в территориальное отделение полиции и вызвали медиков. Позже в правоохранительные органы обратились родители девочки. Они пояснили, что она вышла из дома, когда все спали. К этому моменту ребенка благополучно передали родителям.

Ранее сотрудники Отряда мобильного особого назначения (ОМОН) управления Росгвардии по Иркутской области помогли 12-летнему мальчику выбраться из горящей квартиры. Как сообщалось ранее, пожар произошел в многоквартирном доме в 19-ом микрорайоне Ангарска.