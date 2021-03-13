Внучка помогла бабушке попасть на сайт итальянского журнала. ФАН-ТВ

Лидия Тучкова из поселка Красногорский Челябинской области фотомоделью в 83 года становиться не планировала. Помогла ей в этом внучка. Девушка договорилась с фотографом о съемке. Задумка была простая — провести семейную фотосессию перед праздником.

«Это была идея моей сестры. Она хотела сфотографировать четыре поколения женщин нашей семьи с бабушкой. Перед Новым годом она выиграла у блогера эту фотосессию, там надо было назвать свое интересное желание, и блогер обещала исполнить несколько желаний. И она выбрала наше. Договорились с фотографом, и мы решили приурочить фотосессию к 8 марта», — рассказывает внучка Лидии Тучковой.

Для фотографа задание тоже выдалось интересным. Она тогда проходила обучение и по заданию нужно было выбрать и выложить фотографии для известного журнала.

«Когда эта фотосессия началась, я вспомнила про это задание, потому что захотелось именно Лидии Константиновне доказать, что у нее еще все впереди», — комментирует фотограф.

Модераторы одобрили загруженное фото и опубликовали на сайте итальянского журнала. Пенсионерка, когда узнала, что ее сравнили с моделью, искренне удивилась и растрогалась.

«Не, ну, какая красавица? Просто... Ну вообще неплохая. Ребята были, ухаживали. А так, я некрасивая. Я маленькая. Володя вот сильно похож. Женя на папу похожа. Тогда были ухажеры, а сейчас я уже старая», — смеется пенсионерка.

Итальянский журнал работы русских художников публикует регулярно. О российской бабушке-модели написали многие отечественные СМИ. А сама фотограф привела в пример пожилых женщин, которые и в 80 лет становятся моделями и пользуются популярностью.