Саперы-миротворцы ВС РФ уничтожили свыше 25 тысяч боеприпасов в Карабахе

Степанакерт, 13 марта. Военнослужащие развернутого в Нагорном Карабахе миротворческого контингента ВС РФ за время своей миссии обнаружили и уничтожили более 25 тысяч взрывоопасных предметов.

С начала миротворческой миссии в Нагорном Карабахе российские саперы проверили более 500 километров дорог, тем самым обеспечив по ним безопасное движение транспорта, обследовали более 1586 зданий и строений. Об этом сообщил представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Перепелкин.

По словам Перепелкина, российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасное движение автоколонн по дорогам Нагорного Карабаха и способствуют возвращению беженцев, которые ранее вынуждены были покинуть данный регион.

Официальный представитель российского миротворческого контингента также отмечает, что с пятого марта было обеспечено безопасное перемещение 14 автомобильных колонн через Лачинский коридор и еще четырех колонн по маршруту Шуша – Красный базар – Каджар.

Ранее стало известно, что на территории НКР был возведен девятый по счету блочно-модульный городок для российских миротворцев.