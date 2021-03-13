Основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов прозябает в нищете

Москва, 13 марта. Поэт и композитор Сергей Кузнецов, основавший группу «Ласковый май», пользовавшуюся огромной популярностью, теперь прозябает в нищете, надеясь на помощь друзей.

По словам композитора, после ухода из «Ласкового мая» в 1989 году ему пришлось непросто. Кузнецов принялся «топить» горе в алкоголе.

«Я хожу в простой магазин обыкновенный, потому что денег немного. Надо экономить. У меня 200 рублей, на хлеб хватит. 67 рублей гречка — очень даже радостно. Получаю пенсию 8 тысяч рублей. Квартплата обходится в 8 тысяч рублей. Остаются друзья, которые мне помогают», — объяснил он в эфире передачи «Привет, Андрей!», посвященной 35-летию коллектива.

Слова композитора поразили гостей студии. Музыкальный критик Артур Гаспарян возмутился тем, что Кузнецов не получает за свою работу крупные авторские отчисления.

«Это страшная драма. Потому что человек, создатель такого мегаисторического музыкального проекта, как «Ласковый май», по логике вещей, по справедливости, должен быть сейчас супермиллионером. Долларовым миллиардером», — подчеркнул он.

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов добавил, что все эти годы поддерживает Кузнецова, чем может.

«Он на моем полном содержании. По контракту, который я с ним заключил, я его обеспечиваю. То, что он для меня сделал, я не могу его больше как-то отблагодарить. Я с ним работаю по сей день», — объяснил он.

Солист группы «Сладкий сон» Сергей Васюта присоединился к возмущенным возгласам. Он поинтересовался у Шатунова, почему Кузнецов, написавший самые успешные хиты «Ласкового мая», не получает крупные авторские отчисления.

«Это вопрос не ко мне», — ответил музыкант.

В студии рассмотрели и творческий путь Кузнецова. По словам композитора, когда ему было пять лет, мама купила пианино. Поначалу юному Кузнецову не понравились ни инструмент, ни занятия музыкой.

«Как знаете, от любви до ненависти один шаг», — констатировал он.

Взлет в карьере Кузнецова произошел в 1986 году, когда начался путь «Ласкового мая». Группу он основал в школе-интернате № 2 в Оренбурге, где работал после службы в армии. Композитора прислали туда с «бешенными» по тем временам деньгами — 20 тысячами рублей, на которые можно было приобрести две «Волги».

Помог с созданием коллектива Вячеслав Пономарев. Именно он предложил взять солистом Шатунова — воспитанника Акбулакского детдома.

«Начали создавать коллектив. Как назвать?.. И то, и другое думали… Я вдруг предложил: «Ласковый май». Почему? Песня «Лето», там такая фраза есть: «Ласковый май вступит в права». Никому не понравилось, но надо было выходить на сцену, так и оставили», — объяснил Кузнецов.

Через два года на пути «Ласкового мая» встретился Андрей Разин, который очень хотел работать с группой и убеждал Кузнецова, что обладает превосходными вокальными данными.

«А я, дурак, согласился. Когда я услышал его вокал, это было что-то страшное. Но пришлось писать, потому как, если уж согласился, то… Мы гастролировали по городам, посетили Сибирь, и я тогда решил покинуть коллектив, потому что мне много не нравилось», — заключил композитор.

Разин впоследствии стал продюсером «Ласкового мая». А спустя годы после его распада принялся судиться с Шатуновым.