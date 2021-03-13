Украинский депутат едва не сорвал выступление Владимира Зеленского

Киев, 13 марта. Выступление украинского президента Владимира Зеленского на открытии XI съезда партии «Слуга народа» сопровождалось перепалкой между охранниками и депутатом Юрием Камельчуком.

В интернете появился видеоролик, на котором видно, как несколько человек не пропускают парламентария в зал, где проходит мероприятие. Охранники аргументировали это тем, что Камельчук не прошел регистрацию. После этого политик попытался силой прорваться на партийный съезд.

Депутат позже рассказал, что на него «нападали». Местные издания уточняют, что скандал произошел именно во время выступления Владимира Зеленского.

Как стало известно ранее, бывший депутат Рады обвинил Зеленского в государственной измене.